Klimaschützer beenden Audimax-Besetzung an der Universität Halle

Halle/MZ - Die Besetzung des Audimax der Universität in Halle wird voraussichtlich noch am Freitagabend beendet. Darauf haben sich die Universität und die Klimaaktivisten, die in dem Gebäude campierten, geeinigt. Vorausgegangen waren längere Gespräche und Diskussionen, an deren Ende ein gemeinsames Positionspapier steht, in dem unter anderem mehr Klimaschutz an der Universität als Ziel ausgegeben wird.

