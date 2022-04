Klimakrise im eigenen Garten

Halle (Saale) - Wasser? Gibt’s in Deutschland reichlich! Das war über Jahrzehnte die Auskunft der Stadtwerke, sobald Appelle zum Wassersparen laut wurden. Klar: Wer das Land aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht mächtige Flüsse, Auenlandschaften, Moore, glitzernde Seen und Tümpel - Wasser reichlich also. Die Versorger waren an einer Drosselung des Trinkwasserverbrauchs auch deshalb nicht interessiert, weil durch die hohe Nachfrage ihre (teils überdimensionierten) Leitungen stets gut gespült wurden. Dass der Städte- und Gemeindebund nun für denkbar hält, das Wässern von Gärten zu untersagen, ist eine Zeitenwende.