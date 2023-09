Solvig und Tochter Jördis Schinköthe bei einer Protestaktion im August in Bayern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Telefon klang Lina Schinköthe noch besorgter: „Bis Ende September könnte die Haft dauern“, hatte die 21-Jährige gesagt. Nun, ein paar Tage später, beim Treffen in Magdeburg, Stadtteil Buckau, die Elbe nur wenige Schritte entfernt, wirkt Schinköthe befreiter: „Sie sind wieder raus, gestern wurden sie entlassen“, sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs. „Ich bin ganz schön erleichtert und hätte nicht gedacht, dass mich die Haft der beiden so sehr mitnimmt.“