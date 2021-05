Kleintransporter kracht in Begleitfahrzeug von Schwerlasttransport

In der Nacht zu Freitag, 14.05.2021, gegen 0.56 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Ortslage Hohenwarsleben ein Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen.

Wie die Polizei mitteilt, sicherte ein 24-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Begleitfahrzeug einen Schwerlasttransport ab. Hierzu hatte er an seinem Fahrzeug gelbes Rundumlicht, sowie eine große Warntafel ausgeklappt.

Da der Konvoi von der Autobahn 14 auf die A 2 auffuhr und die Zugmaschine, beladen mit einem schweren Baumaschienenteil, den Spezialauflieger erst berghoch beschleunigen musste, war zum Unfallzeitpunkt lediglich eine Geschwindigkeit von circa 60 km/h erreicht worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache übersah ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters den auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen fahrenden Konvoi und stieß mit dem Begleitfahrzeug zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, kamen im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Alle vier Insassen des Kleintransporters, sowie der 24-jährige Begleitfahrzeugführer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr konnte durch schnelles Ablöschen des Kleintransporters einen möglichen Brand verhindern.

Gegen 1.19 Uhr wendete sich der aufgeregte Schwerlastfahrer an die Polizei. Er befand sich nunmehr 20 Kilometer weiter auf der Autobahn 2 in Höhe der Ortslage Uhrsleben. Bei Eintreffen der Beamten wurde schnell klar, dass dieser sein Begleitfahrzeug vermisste. Über die Transportfirma wurde ein Neues organisiert.

Für die Zeit der Bergung musste die Autobahn kurze Zeit in Richtung Hannover gesperrt werden, allerdings kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. (mz)