Die Zahl der in Sachsen-Anhalt in Kindertageseinrichtungen betreuten Jungen und Mädchen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Diese Tatsache hat großen Einfluss auf diese Entwicklung.

Halle/dpa - In den Kitas und Horten in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der betreuten Kinder auf einen Höchstwert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2006 gestiegen. Am 1. März dieses Jahres seien 154.625 Mädchen und Jungen in den 1.816 Kindertageseinrichtungen betreut worden, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Um weitere 756 Kinder kümmerten sich Tagesmütter und -väter. Insgesamt seien damit 2.665 Kinder mehr betreut worden als ein Jahr zuvor.

Eine Zunahme von Kindern mit ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils habe zu dieser Entwicklung geführt. Darunter dürften viele aus der Ukraine Geflüchtete sein.

Bei den betreuten Kindern im Alter von 6 bis unter 14 Jahren gab es einen deutlichen Zuwachs um 3.242 auf 75.021, wie es hieß. Im klassischen Kindergartenalter von 3 bis unter 6 Jahren seien 51.529 Kinder betreut worden und damit 278 weniger als ein Jahr zuvor. 28.075 betreute Kinder und damit 260 weniger waren jünger als drei Jahre.

Obwohl die Zahl der betreuten Kinder deutlich zugenommen hat, gab es zum Erhebungszeitraum nur vier Einrichtungen mehr als am 1. März 2022. Bei pädagogischem Personal wurde ein Plus von 236 Mitarbeitern beziehungsweise 1,3 Prozent erfasst. Insgesamt arbeiteten den Angaben zufolge 21.935 Personen in den Kindertageseinrichtungen, davon waren 19.889 pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal und 2.046 hauswirtschaftlich-technisches Personal.