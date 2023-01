Etliche opfer in Sachsen-Anhalt Überfälle durch Jugendliche und Kinder steigen: AfD und Linke fordern Durchgreifen

Die Überfälle durch Jugendliche in Sachsen-Anhalt reißen nicht ab. In vielen Regionen werden zudem mehr Kinder straffällig. Politiker werfen der Landesregierung nun massive Fehler vor – und fordern Konsequenzen. Was über die Täter bislang bekannt ist.