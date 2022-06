Kind aus Halle verzockt 2.400 Euro für Handy-Spiel

Gerade die Jüngsten durchschauen das Prinzip von In-App-Käufen nicht. So kommen schnell sehr hohe Summen zusammen. Was können Eltern dagegen tun?

Halle/MZ - Erst vor wenigen Wochen kam die Rechnung bei einer Familie aus Halle an: über 2.400 Euro für Käufe in einem App-Spiel des achtjährigen Kindes. Es hatte über das Handy der Eltern Zusatzartikel für ein zunächst kostenloses Spiel gekauft. Kein Einzelfall: Experten in Sachsen-Anhalt warnen aktuell vor teuren In-App-Käufen in Angeboten für Kinder. „Solche Fälle gibt es immer wieder. Hohe Schadensbeträge sind dabei keine Seltenheit“, erklärt Anne Neumann, Juristin bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt.