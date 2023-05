San Francisco/Halle - „Bin etwas spät dran“, schreibt Stefan Groschupf per Mail, zwei Minuten nach dem vereinbarten Interviewtermin. Bei ihm in San Francisco ist es kurz nach 7 Uhr morgens, als er schließlich im grauen Hoodie vor verschwommenem Hintergrund auf dem Bildschirm auftaucht. Zwei Online-Meetings hat Groschupf bereits hinter sich. Das letzte steht an diesem Tag für Mitternacht im Kalender, erzählt er.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.