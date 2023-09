Auf 25 Prozent ihrer Bürofläche kann die Landesverwaltung verzichten, glaubt Digital-Staatssekretär Bernd Schlömer. Was die Landesregierung jetzt beschlossen hat.

Keine Papierakte, kein persönlicher Schreibtisch mehr - wie Sachsen-Anhalt die Ämter modernisieren will

Land will bei Digitalisierung aufholen

Stempel und Papier - so arbeitet die Verwaltung bislang.

Magdeburg - Die Landesregierung will die traditionelle Arbeitsweise in den Ämtern umkrempeln. Das sieht die Digitalstrategie vor, die das Kabinett beschlossen hat. Digitalministerin Lydia Hüskens und ihr Staatssekretär Bernd Schlömer (beide FDP) stellten das 41-seitige Papier am Montag vor - auf Bürger und Landesbedienstete kommen weitreichende Veränderungen zu.