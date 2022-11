Polizeieinsatz in Behörde in der Altmark: Führerscheintausch eskaliert

Als ein Mann in der Altmark seinen Führerschein tauschen wollte, ahnte er nicht, dass am Ende die Polizei anrücken würde. Weil er keine Maske tragen wollte, eskalierte die Situation. Die Polizei wurde daraufhin gerufen.

Salzwedel - Tumultartige Szenen in einem Verwaltungsgebäude: So beschreibt eine Zeugin ihren Besuch in einer altmärkischen Behörde. Dabei wollte ein Mann nur seinen Führerschein umtauschen.