Kein Geld zum Sparen: Erstmals seit zehn Jahren sinken Guthaben bei Sparkassen in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Steigende Konsumausgaben und die Inflation zehren die Guthaben der Bürger in Sachsen-Anhalt auf. Erstmals seit zehn Jahren seien die Kunden-Einlagen bei den Sparkassen in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2022 leicht gesunken, sagte der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV), Ludger Weskamp, am Donnerstag in Berlin. Zum einen würden nun Reisen getätigt, die in der Corona-Pandemie bisher nicht möglich waren, zum anderen belasten die steigenden Preise für Energie die Bürger. Weskamp geht davon aus, dass der Anteil der Bürger, die nicht mehr sparen können, zunimmt.