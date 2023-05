Ländlicher Raum in Sachsen-Anhalt Kein Bus, keine Radwege: Warum sich Dörfer im nördlichen Saalekreis abgehängt fühlen

Das 49-Euro-Ticket soll den Nahverkehr radikal vereinfachen. Aber in Dornitz und Dalena fragen sie sich: Welchen Nahverkehr? Was sich in den Dörfern nördlich von Halle jetzt ändern soll.