Freizeit Kegelsport in Sachsen-Anhalt in Gefahr?

Einst verboten, dann Volkssport und heute an den Rand verdrängt: Das Kegeln ist inzwischen bedroht, weil Nachwuchs fehlt – auch in Sachsen-Anhalt? Was Vereine hier dagegen unternehmen und welche besondere Rolle Zerbst spielt.