Kaum Zeit zum Durchatmen an der Uni Halle nach der Wahl einer Rektorin

Das Rennen um die Spitzenposition ist gerade erst entschieden. Doch an der Saale stehen schon bald große Entscheidungen an. Es geht um die Zukunft der altehrwürdigen MLU.

HALLE/MZ - Am Tag nach der Wahl ist an der Martin-Luther-Universität (MLU) vor allem eines zu spüren: Erleichterung. Darüber, dass es nach einigem Hin und Her am Ende gelungen ist, mit Claudia Becker eine neue Rektorin zu wählen. Doch der Blick der Beteiligten richtet sich auch schon wieder nach vorne - denn die anstehenden Aufgaben lassen ihnen kaum Zeit zum Durchatmen.