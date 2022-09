Kaufzurückhaltung trifft Ökobauer: Absatz der Biokisten im Raum Halle geht zurück

Für Öko-Landwirt Klaus Feick sind die Biokisten ein wichtiges Standbein des Betriebs in Greifenhagen.

Halle/MZ - Angefangen hat alles mit zwei Kunden: Im Jahr 2000 startete der Biohof „Biotopia“ aus Greifenhagen (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit dem Verkauf von sogenannten Bio-Kisten. In diese kommen ökologische Waren von Gemüse über die Biomilch bis zum Bio-Reiniger. Inzwischen packen Landwirt Klaus Feick und seine Mitarbeiter rund 400 solcher Kisten pro Woche, und liefern sie an Kunden in der Region Halle aus. „Aktuell beobachten wir jedoch eine deutliche Kaufzurückhaltung“, sagt Feick. Der Absatz sei um zehn bis 15 Prozent gesunken. „Einige Kunden sagen ganz offen, dass sie sich wegen gestiegener Energiepreise teurere Bioprodukte aktuell nicht leisten können.“