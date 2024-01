Kanzler Scholz kommt nach Mansfeld-Südharz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag den von Hochwasser schwer betroffenen Landkreis Mansfeld-Südharz besuchen. Er wird am Vormittag begleitet von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zunächst in Oberröblingen erwartet, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe der MZ. Die Spitzenpolitiker werden vor Ort mit Betroffenen reden und sich per Hubschrauberflug über das Hochwassergebiet einen Eindruck verschaffen.