Kampf gegen Kollaps: Gaseinsparungen in Mitteldeutschland bisher nur gering

Von einer Leitstelle im sächsischen Taucha wird das mitteldeutsche Strom- und Gasnetz gesteuert. Bisher gibt es in der Region mehr Wind- und Solarenergie als benötigt. Warum in diesem Winter dennoch die Blackout-Gefahr steigt.

Die Mitarbeiter in der Mitnetz-Leitwarte greifen bei Störungen des Strom- und Gasfluss in Mitteldeutschland ein.

Taucha/Mz - 30.000 Kilometer Stromleitungen auf einen Blick. Zumindest fast. Holger Erdmann schaut auf einen riesigen Computerbildschirm. Auf diesem sind in unterschiedlichen Farben Stromleitungen, Wind- und Solarparks sowie Biogasanlagen abgebildet. „Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann greifen wir von hier aus ein“, sagt der Leiter der Mitnetz-Netzführung. Er steht in der zentralen Leitstelle von Mitnetz Strom in Taucha vor den Toren Leipzigs. Von dort überwacht und steuert das Unternehmen sein Stromnetz, das sich vom südlichen Sachsen-Anhalt über Sachsen bis nach Brandenburg erstreckt.