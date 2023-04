Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will Strafverfahren besser dokumentieren. Aus Sachsen-Anhalt kommen Bedenken - würden so Zeugen eingeschüchtert?

Magdeburg - Pläne von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für Ton- und Videoaufzeichnungen in Strafprozessen stoßen in Sachsen-Anhalt auf breite Ablehnung. Der Bund der Richter und Staatsanwälte fürchtet, dass die Aussagebereitschaft von Opfern und Zeugen in Anwesenheit von Mikrofonen und eventuell auch Kameras sinken würde. „Das Vergewaltigungsopfer zum Beispiel, das im Prozess aussagen muss, kann nie sicher sein, ob die Aufnahmen auf Dauer sicher sind“, sagte Landesvorsitzender Christian Hoppe der MZ. „Wenn Verteidiger oder Nebenklagevertreter solche Aufzeichnungen weitergeben, könnten Opfer damit öffentlich bloßgestellt werden.“