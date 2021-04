Kaltluft bis in den Mai - Frühling hat noch keine rechte Chance

Wernigerode - Bis auf kurze Lichtblicke hat der Frühling in den kommenden Tagen keine rechte Chance in Sachsen-Anhalt. Bis in den Mai hinein werde Kaltluft bestimmend sein, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Sonntag. Am Montag und Dienstag sei es freundlich mit viel Sonnenschein mit Temperaturen von bis zu 14 Grad, aber eher darunter.

In den Nächten könnten die Temperaturen auf bis etwa minus 8 Grad sinken. Am Mittwoch kämen Wolkenfelder ins Land, von Donnerstag an könne Regen dazukommen. Hickmann sagte, wenn die Temperaturen so blieben, falle der April drei Grad zu kalt aus im Vergleich zum langjährigen Mittel. (dpa)