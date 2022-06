Kalte Duschen, dunkle Laternen: Wie Kommunen in Sachsen-Anhalt Energie sparen

Halle/MZ - Städte und Gemeinden reagieren auf die extrem gestiegenen Energiekosten mit Einschränkungen für die Bürger. So soll es etwa in Wittenberg Heizungskontrollen geben. In Weimar (Thüringen) werden die Straßenlaternen später angeschaltet, was jährlich etwa 40.000 Euro sparen soll. Noch weiter geht der Lahn-Dill-Kreis (Hessen), der in seinen Turnhallen das warme Wasser abschaltete. Schüler und Sportvereine müssen nun kalt duschen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<