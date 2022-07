Jenseits von Afrika

Touren quer durch Deutschland und waren auch in Halle: Journalisten der Deutschen Welle

Halle/MZ - - Lena Quincke ist eine gefragte Gesprächspartnerin an diesem Nachmittag in Halle. Wie lebt es sich als junge Frau mit dunkler Hautfarbe in Sachsen-Anhalts größter Stadt? Welche Erfahrungen hat sie gemacht mit alltäglichem Rassismus, mit Anfeindungen? Wo fühlt sie sich sicher? Quincke antwortet bereitwillig - auf deutsch, englisch, französisch oder spanisch, je nach Wunsch. Noch ein Interview bitte, und noch eins.