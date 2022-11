Jedes dritte Unternehmen betroffen, aber Firmen verdrängen die Gefahr

Halle/MZ - Der Vorfall, von dem Sylke Raßmann erzählt, ist noch nicht lange her. „Bei einem Kunden von uns wurde eine digitale Rechnung von Kriminellen abgefangen und die Bankdaten darauf wurden ausgetauscht“, berichtet die Regionalleiterin für Unternehmerkunden der Commerzbank in Halle. Die Rechnung sei dann dem Empfänger zugestellt worden und der habe bezahlt – auf das falsche Konto. „Und das befand sich nicht in Deutschland und auch nicht in Europa“, sagt Raßmann. Das Geld sei also erst einmal weg gewesen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.