Jeder zehnte Wolf in Deutschland wird illegal erschossen.

Magdeburg/MZ - Eigentlich sind Wölfe streng geschützt: Trotzdem ist in den vergangenen 15 Jahren jedes zehnte aufgefundene Tier in Sachsen-Anhalt illegal getötet worden. Das ist das Ergebnis einer Langzeituntersuchung des Leibnitz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Die Wissenschaftler obduzierten seit dem Jahr 2006 bundesweit mehr als 1.000 tote Wölfe.