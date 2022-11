Jeder achte Baum ist stark geschädigt, wie neue Arten helfen können

Die Situation in Sachsen-Anhalts Wäldern ist so katastrophal wie nie. Das zeigt der Waldzustandsbericht 2022. Die Hoffnungen liegen auf neuen Arten. Aber auch da ist Vorsicht geboten.

Halle/MZ - Es ist ein bisschen wie „Täglich grüßt das Murmeltier“ - nur in Jahresabstand. Am Mittwoch wurde in Halle von Sachsen-Anhalts Forstministerium der Waldzustandsbericht vorgestellt. Und der verkündete - mal wieder - nichts Gutes. „Der Zustand des Waldes bereitet mir nach wie vor Sorgen“, sagte Minister Sven Schulze (CDU). Trockenheit und die hohen Temperaturen setzten den Wäldern zu. Hinzu kämen Stürme sowie der Befall mit Schädlingen wie dem Borkenkäfer.