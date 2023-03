In der Linken-Bundestagsfraktion zählt Jan Korte zu den tragenden Säulen. Jetzt reicht es ihm - was er zu den Gründen sagt.

Magdeburg/dpa/hei - Der sachsen-anhaltische Bundestagsabgeordnete Jan Korte (Linke) will nicht wieder für den Posten des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers seiner Fraktion kandidieren. „Nach all den Jahren fällt mir dieser Schritt sehr schwer, aber die Zeit ist gekommen. Die Gründe sind fast ausschließlich persönlicher Natur“, erklärte Korte am Montag einer Mitteilung zufolge.