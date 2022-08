Tradition Warum eine 25-Jährige aus Sachsen-Anhalt auf Jagd geht

Immer mehr Frauen entscheiden sich, den Jagdschein zu machen. Wieso ist das so, und was erleben sie in der Männerdomäne? Eine Jungjägerin aus dem Süden Sachsen-Anhalts berichtet von der Aufregung an ihrem ersten Abend auf der Kanzel, von Traditionen und den teils negativen Reaktionen auf ihr Hobby.