Jägersprache, schwere Sprache: Was es mit Schnecken, Schläuchen und Stangen auf sich hat

Langenweddingen/MZ - Das Maßband windet sich um das geschwungene Horn des toten Muffelwilds. Etwas oberhalb der starren Augen legt Steffen Grießbach das Maßband an. Holger Piegert schaut am anderen Ende ganz genau. „84 Zentimeter“, gibt der Jäger erst zu Protokoll, um sich dann gleich zu korrigieren: „Nein, sind doch 85 Zentimeter“. Präzision muss sein, denn auf die Zentimeter kommt es bei der Landestrophäenbewertung an.