Wohnungsunternehmen beklagen: Die Förderpolitik der Bundesregierung ignoriere die besondere Lage im Osten. Auch Mieter haben mit immer höheren Kosten zu kämpfen. Ist bezahlbares Wohnen in Sachsen-Anhalt in Gefahr?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Horrende Nachzahlung für eine Mieterin aus dem Norden Sachsen-Anhalts: Knapp 8.000 Euro an Betriebskosten soll sie nachzahlen. Über die betroffene Rentnerin war in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet worden. Das Beispiel ist ein extremes, aber es bildet für Jens Zillmann, Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft (VdW) Sachsen-Anhalt, gut Tendenzen ab. Die Wohnnebenkosten seien rasant gestiegen und die „Spirale dreht sich immer weiter. Die Betriebskosten sind ein Pulverfass, in dem eine enorme Sprengkraft liegt“, erklärte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz ostdeutscher Wohnungsverbände. „Gerade in Sachsen-Anhalt wird die Bevölkerung immer weniger, immer ärmer und immer älter.“