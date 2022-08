Ist Deutschland schon Kriegspartei? Marcus Faber und Johannes Varwick im Streitgespräch

Die Ukraine leidet unter dem russischen Angriff. Hier ein zerstörtes Wohnviertel in der Stadt Borodjanka, die schwer getroffen wurde.

Halle/MZ - Der eine hat sich als Bundestagsabgeordneter in die Nähe der Kampfzone in der Ukraine gewagt und fordert weitere Waffenlieferungen für das Land. Der andere warnt als Politikprofessor an der Universität Halle genau davor und fürchtet eine dauerhafte Eskalation. Der Stendaler Marcus Faber (FDP), Mitglied im Verteidigungsausschuss, und Johannes Varwick, Experte für europäische Politik, haben sich dazu den Fragen von MZ-Redakteur Matthias Müller gestellt.