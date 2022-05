Ist der Attentäter von Halle ein Vorbild für andere Terroristen?

Christchurch, Halle, Buffalo: Rechtsextreme Attentäter stacheln sich weltweit gegenseitig an. Hat Stephan B. also sein Ziel erfüllt, Nachahmer zu motivieren?

Halle/MZ - Als Stephan B. im Oktober 2019 die ersten Schüsse auf die hallesche Synagoge abfeuert, ist er wild entschlossen. Der Rechtsterrorist will so viele Juden wie möglich töten. Doch er hat ein zweites Motiv, das weit über Halle hinaus geht: Der 27-Jährige will Nazis weltweit zu Anschlägen motivieren. So schreibt es B. in einer englischen Terroranleitung, die er kurz vor der Tat ins Internet stellt: „Beweise die Realisierbarkeit von improvisierten Waffen“, nennt er eines seiner Ziele. Und: „Erhöhe die Moral anderer unterdrückter Weißer, indem du das Kampfmaterial verbreitest.“