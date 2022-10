Ist Brennholz sammeln illegal?

Heizen mit Holz Infolge der Energiekrise erlebt der Brennholzhandel einen Boom. Das lockt auch mehr Diebe in die Wälder. Was ist erlaubt und wann droht ein Bußgeld?

Halle/MZ - - Der Holzdiebstahl in Sachsen-Anhalts Wäldern erreicht immer größere Ausmaße. Laut Landeskriminalamt steigt die Zahl der Fälle seit einigen Jahren an. Wurden 2019 insgesamt 117 Delikte festgestellt, so waren es im vergangenen Jahr 160. Bis einschließlich August 2022 zeigt die Statistik rund 100 Fälle. Mit dem Brennholzboom infolge der Energiekrise dürfte die Zahl weiter rasant steigen. Waldbesitzer hatten bereits beklagt, dass immer größere Mengen Holz gestohlen werden.