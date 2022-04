Sie ging mit 15 zum Islamischen Staat IS-Terrorprozess gegen Leonora aus Sangerhausen findet ohne Öffentlichkeit statt

Mit 15 schloss sie sich dem „Islamischen Staat“ in Syrien an, sie soll für die Terrororganisation gearbeitet haben. Nun ist klar: Der Prozess gegen Leonora M. findet ab Dienstag in Halle ohne Öffentlichkeit statt.