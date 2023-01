IS-Kämpfer aus Zeitz: Im Dienst des Terrorstaates

Mit professionellen Videos in den sozialen Medien hat der Islamische Staat tausende Europäer rekrutiert. Wer den dazugehörigen Podcast hören möchte, kann mit unserer kostenfreien App „Smart virtuell“ dieses Bild scannen. Das Gespräch startet automatisch.

Zeitz/MZ - Er arbeitete als Schweißer im Braunkohletagebau, spielte Fußball im Verein. Das Leben von Martin L. aus Zeitz verlief unauffällig und geregelt, wie das vieler junger Männer in der Region. Doch dann gab es einen Bruch in seinem Leben – und er endete als mutmaßlicher IS-Kämpfer in Syrien.