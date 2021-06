Inzidenz unter 7 – nur zwölf neue Corona-Fälle am Montag in Sachsen-Anhalt

Fällt die Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt bald - die Zahlen sinken derzeit deutlich.

Halle (Saale) – Kurz vor der nächsten Debatte um die Corona-Regeln entwickeln sich die Fallzahlen in Sachsen-Anhalt weiter positiv. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für Sachsen-Anhalt zwölf neue Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz sank auf 6,7. Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde bekannt.

Die Zahl der akut infizierten Menschen im Bundesland ist mit jetzt noch etwa 900 erstmals wieder dreistellig.

Auch aus den Landkreisen werden sinkende oder stabile Zahlen gemeldet. Nur noch die Altmark vermeldete am Dienstag eine zweistellige Inzidenz. Im Jerichower Land und im Landkreis Stendal liegt die Inzidenz inzwischen unter 4.

Am Dienstag will das Landeskabinett über die Fortführung der Corona-Strategie verhandeln. Dank der niedrigen Infektionszahlen wird die Landesregierung dabei wohl weitere Lockerungen vorschlagen. Unter anderem soll die Maskenpflicht im Schulunterricht beendet werden.

Zudem berate das Kabinett über die Vorgaben für private und öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Keine Rolle hingegen sollen Großveranstaltungen spielen. (mz/slo/dpa)