Investitionsprogramm für mitteldeutsche Schlösser und Gärten wird besiegelt

Blick auf die Außenansicht des Kunstmuseums Moritzburg in Halle.

Sachsen-Anhalt und Thüringen sind reich an bedeutenden Schlössern und Gärten. Die Kulturschätze verschlingen aber auch jede Menge Geld. Nach jahrelangen Diskussionen gibt es jetzt ein Sonderinvestitionsprogramm.

Berlin/Erfurt/Magdeburg - Jahrelang wurde debattiert und verhandelt - nun wird das Sonderinvestitionsprogramm für die Schlösser und Gärten in Thüringen und Sachsen-Anhalt besiegelt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Chefs der Staatskanzleien von Sachsen-Anhalt und Thüringen, Rainer Robra und Benjamin-Immanuel Hoff, unterzeichnen die Verwaltungsvereinbarung am Freitag (10.00 Uhr) in Berlin.

Der Bund gibt dabei jedem der beiden Länder 100 Millionen Euro, jedes von ihnen gibt ebenso viel dazu. Damit soll der Sanierungsstau an bedeutenden Kulturdenkmälern aufgelöst werden. Zudem geht es um moderne Präsentationen. Das Programm läuft bis 2027.

Der Weg zum 400 Millionen Euro schweren Sonderinvestitionsprogramm, zu dem noch Projektmittel hinzukommen, war lang. Schon 2018 war eine gemeinsame Schlösserstiftung von Sachsen-Anhalt und Thüringen geplant, in die das Bundesgeld fließen sollte. Während sich Sachsen-Anhalt bereit zeigte, gab es in Thüringen Widerstand. Es wurde unter anderem über Strukturfragen und Mitspracherechte diskutiert.

Sachsen-Anhalt: Kulturstiftung des Landes wird Programm umsetzen

Schlussendlich entschied der Haushaltsausschuss des Bundestages im Dezember 2020, die Investitionsmittel sowie zusätzliche Projektmittel an die beiden Länder beziehungsweise ihre Stiftungen auszureichen. Bis zur jetzt anstehenden Unterzeichnung der Vereinbarung mussten noch diverse verwaltungsrechtliche Fragen geklärt werden, hieß es aus der Staatskanzlei in Magdeburg.

In Sachsen-Anhalt wird die Kulturstiftung des Landes das Programm umsetzen. Zu ihr gehören derzeit 18 Dome, Schlösser und Burgen, darunter der Magdeburger Dom und die Moritzburg Halle. Mit dem Jahresbeginn wächst die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt um das fast 900 Jahre alte Kloster Jerichow. Konkrete Pläne sind noch nicht bekannt. (dpa)