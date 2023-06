Einigung mit Intel: Bund zahlt fast 10 Milliarden Euro für neues Werk in Magdeburg

In den Verhandlungen über Fördergelder für das geplante Intel-Werk in Magdeburg ist ein Durchbruch erzielt worden. Der Bund erhöht seine Fördergelder auf fast zehn Milliarden Euro - und nimmt auch Intel in die Pflicht.

Ab 2027 will Intel in Magdeburg Computerchips produzieren.

Magdeburg/Berlin/DUR/dpa - In den Verhandlungen um das geplante Intel-Werk in Magdeburg haben Konzernchef Pat Gelsinger und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Durchbruch erzielt. Wie zuerst das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtete, erhöht der Bund seine Fördermittel für Intel auf 9,9 Milliarden Euro. Bisher hatte Deutschland 6,8 Milliarden versprochen.

Allerdings muss die Aufstockung von der EU-Kommission noch genehmigt werden. Wegen steigender Bau- und Energiekosten hatte Intel die ursprüngliche Vereinbarung noch einmal nachverhandeln wollen.

Für den Nachmittag hat das Bundeskanzleramt zu einem Termin zur Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und Intel geladen.

Laut Handelsblatt hat auch Intel neue Zusagen gemacht. So will der Chip-Riese in Magdeburg jetzt deutlich mehr als die bisher geplanten 17 Milliarden Euro investieren. Laut Handelsblatt habe Intel jetzt bis zu 30 Milliarden Euro für Magdeburg zugesagt. Zudem wolle Intel in Magdeburg mit modernster Chip-Technik arbeiten.

Höhere Förderung für Intel: Fast zehn Milliarden mehr für Chipfabrik in Magdeburg

Seit Monaten wurde auf Bundeebene über zusätzliche Milliarden für Intel verhandelt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte mehr Geld aus dem Bundeshaushalt für Intel zuletzt abgelehnt.

Die zusätzlichen Mittel sollen dem Vernehmen nach nun aus einem anderen Topf kommen. Bereits am Wochenende hatte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff Intel-Chef Gelsinger in Wittenberg empfangen.

Intel plant Chipwerk in Magdeburg: Tausende neue Arbeitsplätze

Im März 2022 hatte Intel bekanntgegeben, dass in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ab 2027 Chips produziert werden sollen. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Außerdem ist ein High-Tech-Park für die Ansiedlung von Zulieferern geplant.

Auf dem Gelände in Magdeburg laufen derweil bereits archäologische Untersuchungen und Vorarbeiten für den Bau.