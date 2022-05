Intel-Ansiedlung in Sachsen-Anhalt: Haseloff will Zuwanderung für Arbeitsmarkt

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat angesichts der geplanten Intel-Ansiedlung in Magdeburg Zuwanderung für den Arbeitsmarkt gefordert. „Wir brauchen Zuwanderung“, bekräftigte der Regierungschef am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg. An dieser hatte auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), teilgenommen. Wegen der „deutlich reduzierten Geburtenraten“ der vergangenen 30 Jahre reiche das Potenzial der Erwerbspersonen in Sachsen-Anhalt langfristig nicht aus, warnte Haseloff. Bereits jetzt gebe es „faktisch eine Vollbeschäftigung“.

