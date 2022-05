Milliarden-Investition Intel-Ansiedlung in Sachsen-Anhalt: Haseloff besucht Chipfabrik in Irland

Der US-Konzern Intel will Milliarden in Magdeburg investieren. Was kommt da auf Sachsen-Anhalt zu? Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fliegt diese Woche nach Irland, um ein bereits existierendes Werk zu besuchen.