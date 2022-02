Insolvent durch Corona: Sachsen-Anhalts Arbeitgeberpräsident erwartet "stilles Sterben" im Dienstleistungssektor

Die Pandemie beschränkt noch immer den wirtschaftlichen Bewegungsspielraum vieler Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Der Arbeitgeberpräsident glaubt aber nicht an ein großes Firmensterben.

In Sachsen-Anhalt war die Zahl der Firmenpleiten im zweiten Corona-Krisenjahr weiter gesunken. Foto: Jens Kalaene/

Magdeburg/ dpa - Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt sehen keine Insolvenzwelle auf das Land zurollen. «Wir haben ja fast ein merkwürdiges Bild. Die Auftragsbücher sind voll und die Produktionszahlen sind relativ weit unten», sagte Sachsen-Anhalts Arbeitgeberpräsident Marco Langhof. Die Industrieunternehmen hätten in vielen Fällen gut zu tun, könnten aber wegen anderer Faktoren wie unterbrochener Lieferketten nicht alles abarbeiten.

Mit Sorge blickt der Arbeitgeberpräsident auf den Dienstleistungssektor. Hier erwarte er eher «ein stilles Sterben», etwa in der Gastronomie und bei Beherbergungsbetrieben. Das sehe man in Teilen auch an Straßen, die früher belebt waren und jetzt wie ausgestorben wirken. «Da habe ich eher Bedenken», sagte Langhof.

In Sachsen-Anhalt war die Zahl der Firmenpleiten im zweiten Corona-Krisenjahr weiter gesunken. Im landesweiten Schnitt hatten im vergangenen Jahr 43 von 10 000 Unternehmen Insolvenz angemeldet, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform im Dezember mitteilte. 2020 hatte diese Insolvenzquote noch bei 59 gelegen. Bundesweit ging der Wert den Angaben zufolge von 50 auf 43 Insolvenzen je 10 000 Firmen zurück. Um eine Insolvenzwelle bei Unternehmen zu vermeiden, hatte der Bund die Pflicht zur Insolvenzanmeldung bei pandemiebedingter Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung von März 2020 bis schließlich Ende April 2021 ausgesetzt.