Magdeburg/MZ - Entgegen der Hoffnung der Angehörigen wird es nach MZ-Informationen im Fall der 2015 spurlos verschwundenen Inga vorerst weder eine Prüfgruppe bei der Polizei noch einen Untersuchungsausschuss des Landtags geben. Die Familie des Mädchens aus Schönebeck (Salzlandkreis) hatte sich davon eine Belebung des seit 2019 eingestellten Verfahrens versprochen. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) betonte am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags aber, dass der Fall weiterhin offen bleibe und bei neuen Hinweisen wieder ermittelt werde. „Für die Landespolizei ist die Aufklärung dieses Falles von herausragender Bedeutung. Das war es von Anfang an, das ist es bis heute und das gilt auch in Zukunft“, sagte Zieschang.

