Halle/MZ. - Im Frühjahr 2023 kam es in Sachsen-Anhalt zu einer bedeutenden Weichenstellung in der Kriminalarbeit. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) verkündete, dass das Land ein Cold-Case-Management einführen wolle. Gemeint sind damit ungelöste Kriminalfälle, die bis dato eher stiefmütterlich behandelt wurden. In der Regel schauen Polizei und Staatsanwaltschaft bei ausermittelten Mord- oder Vermisstenfällen nur in die Akten, wenn neue Hinweise auftauchen. Nun jedoch sollen ungeklärte Kapitalverbrechen noch einmal neu aufgerollt werden - von einer Ermittlergruppe, die zuvor mit dem Fall nie etwas zu tun hatten.