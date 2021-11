steigende preise Inflationsrate klettert im Oktober in Sachsen-Anhalt auf 5,4 Prozent

Steigende Energie- und Spritpreise haben die Inflation in Sachsen-Anhalt weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 5,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte.