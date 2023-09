Geschichte Inflation, Teuerung, Not

Das Leben für die Menschen in Anhalt und der preußischen Provinz Sachsen, aus denen Sachsen-Anhalt hervorging, war vor 100 Jahren nicht leicht. Was sie im September 1923 bewegte, welche Vorkommnisse in der Region für Aufsehen sorgten und wieso es zwischen Stadt- und Landbewohnern zum Konflikt kam.