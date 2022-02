Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt plädieren längere Corona-Hilfen

Die beiden Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt begrüßen den Vorstoß der Wirtschaftsminister zu einer Verlängerung der Corona-Hilfen.

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa - Die beiden Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt begrüßen den Vorstoß der Wirtschaftsminister zu einer Verlängerung der Corona-Hilfen. Das sei für die betroffenen Branchen richtig und wichtig, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Klaus Olbricht, am Mittwoch. Sollte es im zweiten Halbjahr wieder Corona-Regeln geben, die Gewerbetreibende einschränken, sollte über das System der Hilfen neu nachgedacht werden, so Olbricht weiter.

"Staatliche Coronahilfen sind gut, ohne Beschränkungen wirtschaften zu dürfen ist besser", sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), Thomas Brockmeier. Die verschiedenen Unterstützungsprogramme hätten zweifelsohne geholfen. "Allerdings war und ist das Kleingedruckte dieser Programme oft selbst für Experten nur schwer durchschaubar", so Brockmeier weiter.

Die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern hatten sich am Dienstag für eine Verlängerung der Wirtschaftshilfen ausgesprochen - darunter auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Vorgesehen ist, dass die bisher bis Ende März laufende Überbrückungshilfe IV um drei Monate verlängert wird. Eine Entscheidung der Bundesregierung steht noch aus.