In Sachsen-Anhalt werden die Lücken bei den Hausärzten immer größer. Und bald geht ein Großteil in Rente. Doch nach dem Studium will der Nachwuchs oft nicht im Land bleiben. Warum ein angehender Mediziner aus Halle das anders sieht.

Baris Werner sitzt noch im Wartezimmer. Die Arztpraxis in Landsberg (Saalekreis) ist geschlossen. Er feiert Abschied, auf dem Tisch stehen Snacks und ein Geschenk vom Team. „Es waren sehr lehrreiche vier Monate. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist klarer“, sagt er. Der 38-Jährige ist angehender Arzt, Medizinstudent im letzten Studienjahr. In die Praxis von Hausarzt Till Hartmann kam er, weil er einen Teil seines Praktischen Jahrs in der Allgemeinmedizin absolvieren wollte – speziell in einer Hausarztpraxis auf dem Land. „Ich bin der Typ, der Abwechslung mag und Patienten über lange Zeit begleiten will.“ Nach dem Studium will er als Hausarzt arbeiten. Auf dem Land? „Stadt oder Land, beides ist eine Option.“