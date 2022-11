In Sachsen-Anhalt leben die meisten Zuckerkranken - wie konnte es dazu kommen?

Immer mehr Menschen leiden im Bundesland an Diabetes. Zunehmend trifft es auch Kinder. Auch die Pandemie hat die Fallzahlen erhöht. Was nun helfen kann.

Blutzuckermessung an einem Finger: Hunderte sterben jährlich in Sachsen-Anhalt an Diabetes.

Halle/MZ - - Die Volkskrankheit Diabetes breitet sich weiter aus, in Sachsen-Anhalt leben immer mehr Zuckerkranke. Laut aktueller Analyse der Krankenkasse Barmer leiden 13,5 Prozent der Menschen unter Typ-2-Diabetes – das ist der höchste Wert im Bundesvergleich. „Die hohe Rate ist mit der Demografie zu erklären. Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt ist älter als in anderen Bundesländern“, sagt Axel Wiedemann, Geschäftsführer der Barmer in Sachsen-Anhalt. „Andererseits weisen die Zahlen auch auf einen ungesunden Lebensstil hin.“