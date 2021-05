Impfung gegen Corona lockt Wahlhelfer

In der Vergangenheit wurden oft Staatsdiener für die Aufgabe verpflichtet. In diesem Jahr ist das nicht nötig. Wichtiger Anreiz ist die Anti-Corona-Spritze.

Halle (Saale) - Bereits dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl haben sich in Sachsen-Anhalt ausreichend freiwillige Wahlhelfer gemeldet. Das teilte das Landeswahlbüro mit. Laut Kommunen gab es einen regelrechten Andrang auf die ehrenamtlichen Posten. Grund dafür sind demnach vorgezogene Corona-Impfungen für die Stimmenzähler. In Sachsen-Anhalt werden insgesamt über 20.000 Freiwillige für die Durchführung der Wahl benötigt. „Die Summe der Bemühungen hat gefruchtet“, sagte Landeswahlleiterin Christa Dieckmann.

Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) begründete die vorgezogenen Impfungen für Wahlhelfer mit ihrer Schlüsselrolle am 6. Juni. Die Freiwilligen seien „unentbehrlich“ und müssten daher „schnellstmöglich“ geimpft werden, so die Ministerin. D

ie Helfer betreuen am Wahltag den Urnengang und zählen die Stimmzettel aus. Laut Gesundheitsministerium in Magdeburg fallen sie nun in die Prioritätsgruppe drei von vier der Impfordnung. Unter Vorlage des sogenannten Berufungsschreibens können sie sich in Impfzentren immunisieren lassen.

In Halle meldeten sich nach der Bekanntgabe der Impfpriorisierung 500 Wahlhelfer, viele davon aus der bislang nicht für Impfungen vorgesehenen Altersgruppe unter 40. Das teilte die Stadt auf MZ-Anfrage mit. Insgesamt stehen hier demnach 2.258 Freiwillige bereit. „Damit sind aktuell alle Wahlvorstände besetzt“, sagte der stellvertretende Stadtsprecher Peter Godazgar.

Auch in Aschersleben (Salzlandkreis) haben sich bereits genug Wahlhelfer gemeldet. Laut Stadt gibt es zusätzlich zu den 230 Freiwilligen 25 Ersatzhelfer. 80 Prozent der Helfer seien bereits geimpft. Die hohe Bereitschaft ist laut Stadtsprecherin Annett Krake ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren hätten Mitarbeiter der Stadt an den Wahlurnen aushelfen müssen - aus Mangel an Freiwilligen. Erstmalig seien vier Wochen vor der Wahl alle Wahllokale vollständig besetzt gewesen, sagte Krake.

Im Wahlkreisbüro im Saalekreis sorgte der Andrang ebenfalls für Überraschung: „Das Interesse ist unglaublich groß“, sagte Kreismitarbeiterin Jessica Heise. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2019 hätten die Lokale bis zum Wahltag händeringend ehrenamtliche Helfer gesucht. Nun seien die Wahlvorstände gut besetzt. „Wir vermuten stark, dass das mit den Impfungen zu tun hat.“

Die Landtagswahl wird für Bürger und Helfer indes unter besonderen Bedingungen stattfinden. Laut Landeswahlleitung wird es in jedem Wahllokal ein Hygienekonzept geben, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Neben Masken- und Abstandsgeboten soll es kostenlose Schnelltests für die Wahlhelfer und Handdesinfektionsmittel für die Wähler geben. Das Kreuz in der Wahlkabine muss zudem mit dem eigenen Kugelschreiber gesetzt werden.

Eine Absage der Stimmabgabe in den Wahllokalen ist indes vom Tisch. Nach einer Gesetzesänderung Ende vergangenen Jahres war in Sachsen-Anhalt angesichts der Ansteckungsgefahr in den Wahllokalen eine reine Briefwahl diskutiert worden. Laut Landeswahlleiterin Dieckmann sind die Voraussetzungen dafür jedoch nicht gegeben: „Soweit es möglich ist, die Urnenwahl unter strikter Einhaltung des Infektionsschutzes sicherzustellen, ist eine ausschließliche Briefwahl nicht zu rechtfertigen“, sagte Dieckmann. (mz)