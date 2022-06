Impfpflicht in Kraft - doch Behörden in Sachsen-Anhalt fühlen sich überfordert

Magdeburg - In der Gesundheits- und Pflegebranche müssen Mitarbeiter ohne Corona-Impfschutz seit Mittwoch mit ihrer Entlassung und einem Berufsverbot rechnen. Dennoch gehen in Sachsen-Anhalt nach Behördenschätzungen tausende Beschäftigte weiter ohne Impfung ihrer Arbeit nach. Mit schnellen Sanktionen müssen sie nicht rechnen: Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat den Gesundheitsämtern eine dreimonatige Frist zur Prüfung eingeräumt - und selbst danach dürfte es in vielen Fällen keine Konsequenzen geben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<