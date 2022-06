Impflicht für Gesundheitsberufe: Sachsen-Anhalts Ärzte schicken Warnung an die Ämter

Magdeburg/Wittenberg - Die Berufsvertretungen der Kassenärzte und der Kassenzahnärzte in Sachsen-Anhalt sehen die Impfpflicht für Gesundheitsberufe als Gefahr für die medizinische Versorgung im Land. In Schreiben an die Landräte sowie die Oberbürgermeister von Halle und Magdeburg appellieren sie, keine Berufsverbote gegen ungeimpftes Personal auszusprechen. Die Gesundheitsämter der Kommunen sind zuständig für die Umsetzung der Branchen-Impfpflicht, die seit vergangener Woche gilt.

