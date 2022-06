Immobilienpreise: Das ist Sachsen-Anhalts teuerste Stadt

In fast allen Regionen Sachsen-Anhalts steigen die Häuserpreise. Die Pandemie und das Interesse von Investoren haben die Nachfrage weiter erhöht.

Trotz Corona sind die Immobilienpreise in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen.

Halle (Saale)/MZ - Die Immobilienpreise in Sachsen-Anhalt steigen weiter. In einigen Kommunen gab es in den zurückliegenden zwölf Monaten sogar zweistellige Preissteigerungen. Anders als zunächst erwartet, hat die Corona-Pandemie die Nachfrage noch einmal erhöht.